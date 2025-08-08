Crescimento das vendas de carros na China desacelera em julho, com demanda mais fraca por híbridos

XANGAI (Reuters) - O crescimento das vendas de automóveis na China desacelerou em julho, em parte devido à demanda mais fraca por híbridos, à medida que os reguladores do maior mercado automotivo do mundo reprimem uma guerra de preços que prejudicou o setor.

As vendas aumentaram 6,9% em relação a julho de 2024, para 1,85 milhão de carros, abaixo do aumento anual de 18,6% em junho, mostraram dados da Associação de Carros de Passageiros da China na sexta-feira.

O crescimento das vendas de veículos de energia nova, incluindo elétricos puros e híbridos plug-in, desacelerou para 12% em relação aos 29,7% de junho, mas ainda assim superou as vendas de carros a gasolina pelo quinto mês consecutivo.

A demanda por híbridos continuou a enfraquecer, com as vendas de híbridos plug-in e de alcance estendido combinadas caindo 3,6% ante julho do ano passado, conforme os avanços na tecnologia de baterias e na infraestrutura de carregamento aliviaram a ansiedade em relação ao alcance dos EVs puros.

A tendência impulsionou os fabricantes de veículos elétricos, como Leapmotor, Xiaomi e Xpeng , que registraram vendas recordes em julho, mas pesou sobre empresas como BYD e Li Auto, que dependiam dos híbridos para a maior parte de suas vendas e lucros.

A BYD viu as vendas de veículos caírem na China pelo terceiro mês consecutivo em julho, com uma queda de 12% em relação ao ano anterior, enquanto sua participação no segmento de veículos de energia nova da China diminuiu para 27,8%, em comparação aos 35,4% de um ano atrás. Suas entregas globais, no entanto, subiram no mês passado, apoiadas por um aumento nas remessas para o exterior, que representaram mais de 20% do total de vendas.

A BYD, líder da iniciativa de redução de preços do setor, registrou queda na produção em julho pela primeira vez em 17 meses.

A Li Auto, um dos poucos fabricantes chineses de veículos elétricos, juntamente com a BYD, a registrar lucro no ano inteiro, informou um declínio de 40% nas vendas anuais no mês passado. A pioneira em híbridos de alcance estendido recentemente renovou sua linha de SUVs elétricos puros, introduzindo especificações premium a preços competitivos.

A indústria automobilística tem sido fundamental na campanha de Pequim contra a concorrência excessiva em setores que enfrentam excesso de capacidade e guerras de preços prolongadas.

(Reportagem de Qiaoyi Li, Zhang Yan e Brenda Goh)