Topo

Notícias

Consumidor continua trocando produtos por opções mais baratas, diz presidente do Assaí

08/08/2025 13h10

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de atacarejos Assaí segue identificando movimento de consumidores trocando produtos por variações mais baratas e com pouca capacidade de compra, em meio ao cenário de juros elevados e disputa pela renda da população com as empresas de apostas online, disse o presidente-executivo da companhia, Belmiro Gomes, nesta sexta-feira.

"A troca do consumidor por produtos mais baratos e econômicos ainda é persistente. Juros, movimento de apostas esportivas, endividamento... isso forma um cenário em que o consumidor é obrigado a comprar produtos mais baratos", disse o executivo em conferência com analistas após a publicação do resultado de segundo trimestre do Assaí, na noite da véspera.

"O 'trade down' está mais forte, principalmente no Nordeste, devido a outros hábitos que estão tirando dinheiro da população", afirmou. "Se entrar dinheiro novo, vai mais para o mercado de apostas do que para alimentos", acrescentou.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Motta aponta incômodo na Câmara com o STF, mas defende punição após motim

Petrobras vê baixa probabilidade de dividendos extraordinários para 2025, diz CFO

EUA ampliam influência no Cáucaso com mediação entre ex-repúblicas soviéticas

Lula veta ampliação da LAC para atividades de médio potencial poluidor

Serão vetados 63 dos quase 400 dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental

ONG denuncia Rússia por publicar 'catálogo' de crianças ucranianas deportadas para adoção

Exportador dos EUA reporta venda de 125 mil t de milho a destinos desconhecidos

Miriam Belchior: serão vetados 63 dos quase 400 dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental

'Nenhuma esperança': moscovitas são céticos ante possível encontro Putin-Trump

Mulher é agredida pelo marido dentro de elevador em condomínio no Distrito Federal

Lula veta 63 dispositivos da lei de licenciamento ambiental e envia novo projeto ao Congresso