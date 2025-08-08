Consumidor continua trocando produtos por opções mais baratas, diz presidente do Assaí

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de atacarejos Assaí segue identificando movimento de consumidores trocando produtos por variações mais baratas e com pouca capacidade de compra, em meio ao cenário de juros elevados e disputa pela renda da população com as empresas de apostas online, disse o presidente-executivo da companhia, Belmiro Gomes, nesta sexta-feira.

"A troca do consumidor por produtos mais baratos e econômicos ainda é persistente. Juros, movimento de apostas esportivas, endividamento... isso forma um cenário em que o consumidor é obrigado a comprar produtos mais baratos", disse o executivo em conferência com analistas após a publicação do resultado de segundo trimestre do Assaí, na noite da véspera.

"O 'trade down' está mais forte, principalmente no Nordeste, devido a outros hábitos que estão tirando dinheiro da população", afirmou. "Se entrar dinheiro novo, vai mais para o mercado de apostas do que para alimentos", acrescentou.

(Por Alberto Alerigi Jr.)