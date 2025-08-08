Topo

Notícias

Conselho PDG aprova aumento de capital de R$345 mi

08/08/2025 07h08

(Reuters) - A construtora residencial PDG disse na noite desta quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou um aumento de capital no valor total de R$345,3 milhões.

Conforme fato relevante, a empresa realizará uma subscrição privada de 627,8 milhões de ações ordinárias pelo preço de emissão de R$0,55 por ação.

O aumento de capital tem como objetivo contribuir para a redução do endividamento e para a adequação da estrutura de capital da companhia, sendo também um dos meios de recuperação previstos no plano de recuperação judicial, disse a empresa.

As ações da construtora fecharam o pregão de quinta-feira em R$0,20.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Tô perdendo o sentido': Câmera registrou momento em que PM é baleado em SP

Presidente chinês ordena resgate "total" após enchentes matarem 10 no noroeste da China

Israel ignora vida de reféns e faz crime de guerra ao tomar Gaza, diz Hamas

França detém duas pessoas por sequestrar e prostituir latino-americanas

Venezuela chama de 'patética' nova recompensa de US$ 50 milhões dos EUA por Maduro

Câmera corporal registrou momento em que policial é baleado em Paraisópolis

Alemanha suspende exportações militares que poderiam ser usadas em Gaza, diz Merz

Fim do Hamas e controle de Gaza: o que Israel diz querer para guerra acabar

Alemanha suspende parcialmente exportação de armas a Israel

Lei Cidade Limpa: mural alusivo à série da Netflix rende multa a prédio ao lado do Minhocão

Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de traidor: Eu não me meto na sua igreja