Conselho PDG aprova aumento de capital de R$345 mi

(Reuters) - A construtora residencial PDG disse na noite desta quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou um aumento de capital no valor total de R$345,3 milhões.

Conforme fato relevante, a empresa realizará uma subscrição privada de 627,8 milhões de ações ordinárias pelo preço de emissão de R$0,55 por ação.

O aumento de capital tem como objetivo contribuir para a redução do endividamento e para a adequação da estrutura de capital da companhia, sendo também um dos meios de recuperação previstos no plano de recuperação judicial, disse a empresa.

As ações da construtora fecharam o pregão de quinta-feira em R$0,20.

