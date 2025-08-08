Topo

Conselho de Segurança da ONU se reunirá no sábado para discutir situação no Oriente Médio

08/08/2025 15h50

(Reuters) - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reunirá no sábado para discutir a situação no Oriente Médio, de acordo com a agenda divulgada nesta sexta-feira, depois que o gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controle da Cidade de Gaza.

O embaixador Riyad Mansour, observador permanente do Estado da Palestina na ONU, disse mais cedo nesta sexta-feira que vários países solicitariam uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre os planos de Israel.

A reunião ocorrerá às 15h (horário local) de sábado, de acordo com a agenda.

(Reportagem de Daphne Psaledakis e Kanishka Singh em Washington)

