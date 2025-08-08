Topo

Notícias

Conselho de Segurança da ONU se reúne no sábado para reunião de emergência sobre Gaza

08/08/2025 14h04

O Conselho de Segurança da ONU (CSNU) celebrará no sábado uma reunião de urgência para abordar o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza, informaram à AFP várias fontes diplomáticas nesta sexta-feira (8). 

A reunião foi solicitada por vários membros do Conselho de Segurança, disse à France Presse um integrante deste órgão, diante da crescente preocupação suscitada pelo novo plano aprovado pelo gabinete de segurança do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para "tomar o controle da Cidade de Gaza", a maior aglomeração do território palestino. 

O representante palestino na ONU, Ryad Mansour, disse à imprensa pouco antes que "vários países em nosso nome e no seu próprio estão solicitando uma reunião do Conselho de Segurança" ante a decisão do governo israelense. 

Por sua vez, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "gravemente alarmado" pela decisão de Israel e alertou que isso representa uma "escalada perigosa" e "corre o risco de aprofundar as já catastróficas consequências para milhões de palestinos, e pode pôr em perigo mais vidas, incluindo os reféns (israelenses) restantes", disse em um comunicado divulgado pela porta-voz Stephanie Tremblay. 

