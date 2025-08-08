Topo

Conselho da Petrobras aprova retomada distribuição de gás de cozinha

08/08/2025 07h17

(Reuters) - O conselho de administração da Petrobras aprovou na noite de quinta-feira a inclusão da distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, no plano estratégico da empresa.

Conforme fato relevante, a estatal aprovou o posicionamento estratégico de "atuar na distribuição de GLP", sem providenciar mais detalhes.

Além disso, a empresa destacou que irá integrar a distribuição com demais negócios no Brasil e no mundo, além de oferecer soluções de baixo carbono para seus clientes.

A Petrobras deixou de distribuir gás com a privatização da Liquigás, que foi comprada por um consórcio liderado pela Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás Butano em 2020, e com a venda da BR Distribuidora em 2021, atual Vibra Energia.

(Por Michael Susin em Barcelona, Edição de João Manuel Maurício em Gdansk)

