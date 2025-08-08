Congresso defende fim do foro por interesse pessoal, diz jurista

O Congresso defende o fim do foro por interesse pessoal, afirmou o professor de direito da UFF, Gustavo Sampaio, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Por fim, a prerrogativa de foro, eu discordo integralmente disso, mas esse é um assunto diviso na comunidade jurídica. Há muitos autores, pesquisadores, professores que são defensores audazes do fim da prerrogativa de foro.

E o que se pode dizer é que no Congresso essa discussão não está sendo por essa razão científica, principiológica que apresentei aqui, quando o Congresso defende o fim do foro é por interesse pessoal.

Sempre foi uma ideia polêmica no campo da doutrina, no campo acadêmico, no debate jurídico.

Eu particularmente te confesso que mesmo naqueles tempos já passados em que o foro privilegiado era assim chamado, o que é tecnicamente incorreto, porque em verdade o foro é por prerrogativa de função, não se trata de privilégio nenhum, mesmo naquele tempo em que era tratado como uma regalia, eu já era favorável a prerrogativa de foro.

Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

À colunista Raquel Landim, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou ter se comprometido com a oposição a colocar em pauta a votação da anistia e da mudança do foro para a primeira instância.

O jurista ressaltou que o objetivo da prerrogativa do foro é preservar um cargo ou mandato.

Eu acho que a prerrogativa de foro é fundamental, acho até que outras autoridades da República que não gozam de prerrogativa de foro deveriam merecê-la. A prerrogativa de foro não se destina a preservar ninguém pessoalmente.

A preservação é do cargo, do mandato quando é o caso de mandato ou da função, por isso o código de processo penal chama de foro especial por prerrogativa de função.

Qual é o postulado pressuposto da prerrogativa de foro? A de que aquela pessoa, por ocupar um cargo, um mandato, uma função de grande destaque e, portanto, destinatária de muita pressão política e social e até de imagem, que naquele caso o juízo de primeira instância, que julga todos nós, cidadãos comuns, como uma vara criminal do Estado, uma vara criminal federal, que esse juízo de primeira instância, ao julgar uma autoridade, pode estar debaixo de uma tamanha pressão, que esse julgamento não seja idealmente imparcial.

Então, com isso, cria-se, e assim está desde a Constituição Republicana de 1891, a primeira da República, a segunda da história do país, assim está estabelecido no ordenamento, só veio ampliando o foro especial por prerrogativa o número de autoridades abrangidas, realmente a Constituição de 88 ampliou muito esse número, então a prerrogativa de foro é importante.

