Pagamentos do Auxílio Gás em agosto: veja aqui calendário completo

O pagamento do Auxílio Gás será retomado pelo governo federal em agosto. O benefício é liberado a cada dois meses, sempre em períodos pares do ano. Nesta rodada, os depósitos ocorrerão entre 18 e 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1: 18/08

Final do NIS 2: 19/08

Final do NIS 3: 20/08

Final do NIS 4: 21/08

Final do NIS 5: 22/08

Final do NIS 6: 25/08

Final do NIS 7: 26/08

Final do NIS 8: 27/08

Final do NIS 9: 28/08

Final do NIS 0: 29/08

O que é o Auxílio Gás

O programa atende cerca de 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais, com foco em reduzir o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento doméstico de baixa renda.

O valor repassado equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito, a renda mensal por pessoa deve ser de, no máximo, meio salário mínimo. Beneficiários do Bolsa Família ou de outros programas sociais também se enquadram nos critérios.

Os recursos são creditados em contas bancárias comuns ou digitais. Quando o beneficiário não possui conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança social digital. O saque pode ser realizado em até 120 dias após a liberação.