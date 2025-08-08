Como tratar bolhas no pé? Veja os cuidados simples e o que evitar

Topo

Bolhas nos pés são incômodas e podem até infeccionar - iStock
08/08/2025 15h20

As bolhas nos pés são um incômodo comum, causadas principalmente por atrito constante com calçados ou meias —e não são exclusividade de atletas. Basta um sapato novo ou inadequado para gerar a fricção necessária que separa as camadas da pele, formando o edema com líquido. Embora pareçam inofensivas, essas lesões podem se tornar dolorosas e, se mal cuidadas, até infeccionar.

Cuidados imediatos e o que não fazer

A primeira regra é clara: não fure a bolha. Apesar da vontade de esvaziá-la para aliviar a pressão, furar ou remover a pele aumenta o risco de infecção. Se a bolha estourar espontaneamente, é importante manter o local limpo.

O melhor remédio nesse momento é o descanso da região afetada, evitando sapatos fechados e curativos abafados. Sempre que possível, mantenha os pés arejados por pelo menos uma semana, dando tempo para a pele se regenerar naturalmente.

Se houver sinais de infecção, como vermelhidão, dor intensa, calor local ou secreção, o ideal é procurar um médico. Nesses casos, pode ser necessário o uso de pomadas com corticoide ou antibiótico.

Dicas para acelerar a recuperação

Alguns cuidados podem fazer toda a diferença no tratamento de bolhas já instaladas:

  • Use sabonete neutro e aplique cremes cicatrizantes;
  • Proteja com gaze esterilizada: é melhor do que usar curativos adesivos, que abafam a área;
  • Evite o uso de vinagre ou outros produtos ácidos diretamente na pele lesionada. Embora populares, esses métodos podem causar irritações ou queimaduras, especialmente se a bolha estiver aberta.

Como prevenir novas bolhas

  • Hidratação com creme à base de ureia ou glicerina: fortalece a pele da região e evita novas lesões;

  • Vaselina sólida: forma uma barreira protetora contra o atrito. Pode ser usada antes de calçar os sapatos ou meias, principalmente em áreas sensíveis.

  • Use calçados adequados: eles devem ser confortáveis, de numeração correta e se moldar aos seus pés. Evite usar um sapato novo por muito tempo no primeiro dia;
  • Protetores de silicone ou esparadrapo: funcionam como barreiras físicas em pontos de atrito.
  • Meias certas fazem diferença: escolha tecidos que absorvem a umidade e evitam fricção, com poucas costuras e tamanho justo ao pé;
  • Pés sempre secos: umidade aumenta a chance de bolhas e micoses. Use talcos antitranspirantes ou desodorantes para os pés, sobretudo se você transpira muito;
  • Palmilhas ortopédicas: se o problema for frequente, mesmo com bons calçados, pode haver um desvio na pisada. Nesse caso, palmilhas sob medida podem corrigir o problema e evitar lesões.

Se bem cuidadas, bolhas nos pés costumam desaparecer completamente em até quatro semanas. O importante é respeitar os sinais do corpo e agir de forma cuidadosa, sem improvisos que podem piorar a situação. E, claro, redobrar os cuidados quando for usar aquele sapato novo ou retomar a corrida depois de um tempo parado.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/03/2018 e 29/05/2020

