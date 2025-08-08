Topo

Cogna compra Faculdade de Medicina de Dourados por R$54,4 milhões

08/08/2025 18h36

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Cogna anunciou nesta sexta-feira a aquisição da Faculdade de Medicina de Dourados, no Mato Grosso do Sul, por R$54,4 milhões, elevando para 653 o total de vagas da Kroton Med, sua unidade de negócios voltada para cursos de medicina.

O pagamento será feito com 70% à vista e o restante em sete parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA, conforme informado pelo grupo educacional em comunicado ao mercado.

A instituição conta com 60 vagas de medicina, com vestibular aberto para o segundo semestre, autorizadas pelo Ministério da Educação em junho deste ano no Mato Grosso do Sul. O valor acordado para a transação corresponde a R$906,0 mil por vaga.

"Esta aquisição reforça o compromisso da Cogna Educação em expandir a atuação no setor educacional oferecendo formação de alta qualidade na área de saúde", afirmou o grupo.

