Chefes do Congresso retomam controle, mas votam o mínimo e só consensos

Após dois dias de motim dos bolsonaristas, os presidentes Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB) retomaram o controle do Senado e da Câmara ontem. As sessões, no entanto, foram breves, sem debates e restritas a pautas de consenso entre os parlamentares.

O que aconteceu

Depois de uma noite tumultuada, Motta comandou uma sessão semipresencial no início da tarde de ontem. A Câmara aprovou a MP (medida provisória) do INSS em uma votação simbólica, ou seja, sem registro de nomes dos deputados favoráveis ou contrários. O texto, que estava prestes a caducar, cria um programa que acelera a análise e a revisão de benefícios previdenciários.

Alcolumbre retomou os trabalhos no Senado pela manhã, após os bolsonaristas desocuparem a Mesa Diretora. Ele aprovou, também de forma simbólica, o projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Em seguida, encerrou a sessão.

Motta criticou a obstrução "de forma física". Ao Jornal Nacional, ele disse que a "obstrução se faz no voto, se faz no placar, se faz obedecendo o regimento e não de forma física, impedindo o funcionamento dos nossos trabalhos".

O presidente da Câmara também disse que está analisando imagens para avaliar possíveis punições. "Está, sim, em avaliação punição a alguns parlamentares que se excederam para dificultar o reinício dos trabalhos", disse ele em entrevista ao portal Metrópoles.

Cientista política aponta que, diferente do Senado, o peso dos partidos e o tamanho da Câmara dificultam a negociação política. O presidente depende muito dos líderes e das dinâmicas dos partidos, que exercem grande influência sobre os deputados, analisa Graziella Testa, professora da FGV.

Ela explica que, no Senado, os partidos não têm a mesma força. "A Câmara é mais voltada para atuação partidária, e a direita radical ganhou muita força no sistema político-partidário e também no eleitorado. É natural que o parlamento reflita essa força eleitoral."

Motta só conseguiu voltar à mesa da presidência da Câmara às 22h de quarta. Ele demorou para conseguir atravessar a multidão de bolsonaristas que ocupava seu lugar e teve que lidar com a resistência do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) em deixar a cadeira. Enquanto isso, a oposição entoava gritos de "anistia já", enquanto governistas diziam "sem anistia".

A sessão foi encerrada em menos de trinta minutos, após um discurso de Motta e sem votações. "Não estou aqui para momentaneamente agradar nenhum dos polos. Não estou aqui para ser conivente com uma agenda que tenha um só compromisso ou um só lado. Nós estamos aqui para procurar construir a pauta da convergência, a pauta do fortalecimento do Parlamento, mas, acima de tudo, que tenhamos uma pauta pró-país", disse.

Bolsonaristas condicionaram o fim do motim à votação da anistia aos envolvidos em atos golpistas. Também defenderam pautas que reduzem o poder do STF (Supremo Tribunal Federal), o fim do foro por prerrogativa de função (conhecido como foro privilegiado) e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), precisou entrar em campo. Ele negociou diretamente com líderes da oposição para que o sucessor pudesse assumir o controle do plenário. Já Motta ameaçou suspender por até seis meses os parlamentares que insistissem em atrapalhar.

Como o UOL mostrou, Motta passou de "traidor" para "fraco" na avaliação do Palácio do Planalto. Ministros disseram que ele não tem controle da Casa. Deputados de todos os espectros políticos também apontaram falta de comando e avaliam que ele demonstrou fraqueza diante da pressão bolsonarista.

Acordos sem clareza e pedido de desculpa

Parlamentares espalharam versões desencontradas sobre a negociação. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e outras lideranças afirmaram que houve um acordo para que a anistia e o fim do foro privilegiado fossem pautados.

Motta negou qualquer acordo. Em entrevista à colunista Raquel Landim, do UOL, ele disse não ter feito compromissos.

O líder do PT afirmou que a oposição faz "narrativa própria". Lindbergh Farias (PT) disse que Motta não assumiria esse compromisso com o PL e que a direita criou fatos políticos para ter o que falar para a militância.

Sóstenes pediu desculpas hoje e afirmou que o acordo foi firmado apenas entre os líderes. "Ele [Motta] não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Nós, líderes dos partidos, que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Motta", disse.

Indefinição sobre 2026 gera instabilidade na extrema direita, diz especialista. "A incerteza eleitoral de 2026 é o principal motor que mobiliza esses parlamentares", diz Graziella. Para a professora, o motim bolsonarista também foi uma tentativa de gerar visibilidade e se aproximar do eleitorado.

Sóstenes culpou a disputa eleitoral ao pedir desculpas a Motta. "Lamentavelmente, esta Casa também entrou no clima de antecipar um processo eleitoral feito pelo atual governo", disse.

Negociação no Senado

No Senado houve menos confusão. Como mostrou a colunista do UOL Carla Araújo, enquanto Motta tinha dificuldades para abrir a sessão, Alcolumbre estava em uma reunião com representantes da oposição para avisar que não faria concessões e que seria "duro" com quem não permitisse a retomada dos trabalhos.

Alcolumbre disse que não faria compromisso para poder retomar a sua cadeira. Ele descartou pautar o impeachment de Moraes e disse a parlamentares que a medida não deve ser prioridade. Por outro lado, preferiu não punir os envolvidos no motim.

Outras pautas podem ser debatidas. Apesar de descartar a abertura de impeachment, Alcolumbre disse aos senadores bolsonaristas que, se assim for definido pelo colégio de líderes, outras pautas de interesse podem ser discutidas, como o fim do foro privilegiado.