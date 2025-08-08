Topo

Chefe da ONU tacha de 'escalada perigosa' decisão de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza

08/08/2025 14h04

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "gravemente alarmado" pela decisão de Israel de "tomar o controle da Cidade de Gaza" e alertou que isso representa uma "escalada perigosa" no conflito de quase dois anos nesse território palestino. 

"O secretário-geral está gravemente alarmado pela decisão do governo de Israel de 'tomar o controle da Cidade de Gaza'. Essa decisão marca uma perigosa escalada e corre o risco de aprofundar as já catastróficas consequências para milhões de palestinos, e pode pôr em perigo mais vidas, incluindo os reféns (israelenses) restantes", alertou Stephanie Tremblay, porta-voz de Guterres, em um comunicado. 

