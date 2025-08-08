Quando é o próximo pagamento do Bolsa Família? Veja calendário em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto já têm início definido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como será o pagamento?

A liberação segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário (veja abaixo as datas). Os repasses ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

A única exceção é em dezembro, quando o calendário é antecipado para permitir que o dinheiro esteja disponível antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de depósito do Bolsa Família em agosto

Final 1: 18/08

Final 2: 19/08

Final 3: 20/08

Final 4: 21/08

Final 5: 22/08

Final 6: 25/08

Final 7: 26/08

Final 8: 27/08

Final 9: 28/08

Final 0: 29/08

Calendário anual de pagamentos

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Tipos de benefícios do programa

O Bolsa Família reúne cinco modalidades de repasse, atendendo a diferentes perfis das famílias cadastradas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

R$ 142 por integrante da família; Benefício Complementar (BCO): valor extra para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

valor extra para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar; Benefício Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos;

adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos; Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos; Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - previsto para iniciar em setembro.

Regras para permanência no programa

Para continuar recebendo, é preciso seguir requisitos nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos frequentem a escola;

Cumprir o acompanhamento pré-natal das gestantes;

Monitorar crescimento e estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

Manter a vacinação em dia, conforme calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas exigências, como ausência escolar ou vacinas atrasadas, pode suspender temporariamente o benefício. Por isso, é fundamental estar atento aos prazos para evitar bloqueios.