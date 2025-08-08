Topo

Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 6,252 bilhões em julho, afirma BC

Brasília

08/08/2025 09h36

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 6,252 bilhões em julho, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 8. Os depósitos somaram R$ 363,57 bilhões, e as retiradas, R$ 369,82 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,469 bilhões, o saldo da modalidade atingiu 1,019 trilhão. No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 55,9 bilhões, com R$ 2,442 trilhões em saques e R$ 2,498 trilhões em depósitos. O rendimento em 2025, de janeiro a julho, é de R$ 43,695 bilhões.

