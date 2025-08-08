Topo

Cade aprova venda da Sparkle pela TIM ao Ministério da Economia da Itália e à Retelit

Brasília

08/08/2025 10h46

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda da Sparkle pela TIM ao Ministério da Economia e Finanças da Itália (MEF) e à Retelit. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a operação é avaliada em 700 milhões de euros. De acordo com o processo no Cade, o Ministério da Economia da Itália deterá 70% do capital da Sparkle, enquanto a Retelit terá os 30% restantes.

"A Operação permitirá que a Retelit expanda sua presença na Europa e globalmente, além de oferecer serviços de telecomunicações aprimorados a clientes corporativos regionais e operadoras internacionais em nível pan-europeu", alegaram as empresas no processo. "O MEF demonstrou interesse em adquirir o controle da empresa-alvo como parte de um objetivo mais amplo de política industrial voltado à proteção de ativos estratégicos nacionais na infraestrutura e nos serviços de telecomunicações", completaram.

