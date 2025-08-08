Cade aprova aquisição de ações da Metalfrio pelo BTG

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pelo BTG de 1.729.359 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Metalfrio Solutions. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o volume representa uma participação de aproximadamente 27,51% na companhia.

"Para o Grupo BTG Pactual, trata-se de uma operação financeira em linha com a sua estratégia de investimentos e representa uma oportunidade de geração de valor para o Grupo BTG Pactual e seus acionistas. A operação está sendo acompanhada pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e pelo Banco Central do Brasil, tendo o vendedor assumido o compromisso de disponibilizar os recursos oriundos da operação para o Banco Master S.A.", informaram as empresas no processo.