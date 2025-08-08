Topo

Notícias

Cade aprova aquisição de ações da Metalfrio pelo BTG

Brasília

08/08/2025 10h17

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pelo BTG de 1.729.359 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Metalfrio Solutions. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o volume representa uma participação de aproximadamente 27,51% na companhia.

"Para o Grupo BTG Pactual, trata-se de uma operação financeira em linha com a sua estratégia de investimentos e representa uma oportunidade de geração de valor para o Grupo BTG Pactual e seus acionistas. A operação está sendo acompanhada pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e pelo Banco Central do Brasil, tendo o vendedor assumido o compromisso de disponibilizar os recursos oriundos da operação para o Banco Master S.A.", informaram as empresas no processo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Ouro, carta real e indicações ao Nobel: como ganhar favores de Trump

Lucro da Ourofino aumenta 21,2% no 2º trimestre, para R$ 23,8 milhões

Vice-presidente Vance diz que EUA não têm planos de reconhecer Estado palestino

STF adia julgamento que contesta acordos de leniência da Lava Jato

Motim bolsonarista é continuidade do golpe, diz cientista político

Espanha desarticula rede que levava resíduos perigosos para Gana

Azerbaijão e Armênia assinarão acordo de paz, diz Casa Branca

Embarcação com 49 passageiros clandestinos é rebocada à Espanha

Brasil expressa 'profunda indignação' à embaixada dos EUA por ameaças ao ministro do STF Alexandre de Moraes

Índia suspende planos de comprar armas dos EUA após tarifas de Trump, diz Reuters

Plano de Israel de ocupação total de Gaza provoca reação global e suspensão de venda de armas