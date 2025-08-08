Topo

Caçadores abatem javali gigante de 250 kg em fazenda de Minas Gerais

Javali de 250 kg foi abatido por caçadores em fazenda de MG - Reprodução
Javali de 250 kg foi abatido por caçadores em fazenda de MG Imagem: Reprodução
Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/08/2025 17h38

Um javali gigante, que pesava cerca de 250 kg e media 1,63 metro de comprimento, foi abatido por caçadores na região de uma fazenda em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais.

O que aconteceu

Javali foi abatido no mês passado, mas o caso foi tornado público agora pelos caçadores. O animal foi encontrado próximo a uma lavoura e foi abatido durante caça noturna.

Animal foi morto a tiros por caçadores que o perseguiram em um veículo. O grupo que abateu o javali é composto por CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores) e foi acompanhado pelo treinador Cristiano Mendonça.

O javali abatido pelo grupo em Paracatu era considerado gigante. De acordo com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), um javali adulto mede até 1,30 metro e pode pesar cerca de 80 kg.

Caça de javalis é permitida pelos órgãos de fiscalização ambiental no Brasil. Desde 2013, o Ibama legalizou a prática de caçar javalis para manter o controle da espécie, que representa riscos à biodiversidade.

Javalis estão presentes em 15 estados brasileiros. Para caçar esses animais, é preciso fazer inscrição no Cadastro Técnico Federal para emitir certificado de regularidade. Só CACs podem usar arma no abate de javalis.

Esse animal não é típico do Brasil. O javali é natural de países da Europa, África e Ásia, e foi trazido para a América. Como não possui predador natural e pode se reproduzir descontroladamente, o javali é considerado uma das 100 piores espécies exóticos e invasoras pela UICN (União Internacional de Conservação e Natureza).

