Topo

Notícias

Braskem diz que iniciou conversas com Unipar sobre ativos

08/08/2025 09h48

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem comunicou nesta sexta-feira que iniciou conversa com a Unipar Carbocloro sobre potenciais oportunidades envolvendo ativos ou participações societárias da companhia e de suas subsidiárias.

A empresa controlada pela Novonor e pela Petrobras ressaltou que, até esta data, não há definição sobre os ativos ou participações societárias que poderão fazer parte de uma potencial transação.

Também afirmou que não foi acertado entre as partes nenhum acordo, vinculante ou não, com exceção de um acordo de confidencialidade.

"Potenciais transações de compra e venda de ativos fazem parte das atividades da companhia, sendo sempre incertas suas materializações", afirmou a Braskem.

Na véspera, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou que a Braskem estava negociando a venda dos seus ativos nos Estados Unidos para a Unipar.

Em teleconferência com analistas para comentar os resultados do segundo trimestre, também na quinta-feira, o presidente-executivo da Braskem, Roberto Ramos, afirmou após a publicação do O Globo que os ativos da companhia nos EUA são parte integral da estratégia de transformação da companhia para melhoria de sua rentabilidade.

"A manutenção das plantas nos EUA é de importância fundamental porque lá estão dois de nossos três principais laboratórios... Não temos nenhuma intenção de nos desfazer das plantas de polipropileno nos EUA", disse o executivo.

(Por Paula Arend Laier)

