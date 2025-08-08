Brasil expressa 'profunda indignação' à embaixada dos EUA por ameaças ao ministro do STF Alexandre de Moraes

O Palácio Itamaraty expressou nesta sexta-feira (8) sua "profunda indignação" à embaixada dos Estados Unidos por uma publicação nas redes contra o magistrado encarregado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou uma fonte da Chancelaria à AFP.

O Ministério das Relações Exteriores convocou o encarregado de negócios americano, Gabriel Escobar, depois que sua representação publicou na quinta-feira na rede social X que Washington está "monitorando de perto a situação" do ministro Alexandre de Moraes, "arquiteto da censura e perseguição" a Bolsonaro.

