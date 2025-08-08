Jurista: Bolsonaristas cometeram crime com motim e podem perder mandato

Os parlamentares bolsonaristas que fizeram um motim no Congresso cometerem crime de responsabilidade e podem perder seus mandatos, avaliou o jurista Márlon Reis ao UOL News de hoje.

A Constituição define como crime de responsabilidade atos que atentam contra a própria Constituição e contra o livre exercício dos Três Poderes.

É caso de punição, sim. Eles ofenderam várias normas do regimento interno da Câmara. Eles ofenderam a própria posição deles como parlamentares. Alguns disseram que era obstrução, não é obstrução, é ilegalidade. Obstrução é uma alternativa política para, se valendo de medidas regimentais, esvaziar e tentar impedir o julgamento de determinadas matérias. Não foi o que aconteceu, eles se valeram da truculência, da violência, da ameaça, e isso não é admitido para ninguém.

Isso constitui crime de responsabilidade e eles estão sujeitos não apenas à reprimenda do ponto de vista administrativo - até com punições que podem chegar a censura, suspensão e até mais - mas também podem, eventualmente, especialmente nos casos mais graves dos líderes, responder por crime de responsabilidade e colocar em risco o próprio mandato. Não sei quais são as alternativas, eu só estou querendo dizer o que está afetado pelos planos das normas. É muito grave o que aconteceu e tem sanções de diversos níveis.

Márlon Reis, jurista

Reis também explicou que é prerrogativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidir por pautar ou não o fim do foro privilegiado - uma das demandas colocadas pelos parlamentares que participaram do motim.

No caso dessa matéria, a pauta é definida pelo presidente da Mesa. Ele [Davi Alcolumbre foi eleito, foram dados poderes a eles pelos próprios senadores, que ao votar e escolher a pessoa de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado sabiam que estavam outorgando esse tipo de poder a ele.

Por outro lado, ele [Davi Alcolumbre], aparentemente, está fazendo juízos de ponderação em relação ao equilíbrio entre poderes, o papel de diversos poderes e a maneira de harmonizar as relações, até porque os poderes em uma república são independentes, mas eles devem ser harmônicos. O que não quer dizer que um esteja submetido ou subserviente a outro. Mas a construção de uma harmonia constitucional é dever de todos os poderes.

Márlon Reis, jurista

