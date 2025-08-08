Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em notícias corporativas e lances de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/08/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores avaliam notícias corporativas e os últimos lances do presidente dos EUA, Donald Trump, relacionados ao Federal Reserve (Fed) e à Rússia.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,19%, a 547,09 pontos.

Destacando-se no Stoxx 600, a gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk saltava quase 6% em Copenhague, no horário acima, após estudo de fase avançada sobre pílula experimental para perda de peso da Eli Lilly mostrar que a alternativa da concorrente americana é inferior ao tratamento injetável para obesidade da Novo, conhecido como Wegovy.

Por outro lado, a resseguradora alemã Munich Re tombava 6,8% em Frankfurt, após reduzir projeção de receita para 2025 em seu último balanço trimestral.

Trump indicou ontem o aliado Stephen Miran para um mandato-tampão no Fed até o fim de janeiro de 2026. Assim como o presidente americano, Miran defende que o banco central dos EUA volte a cortar juros.

No campo geopolítico, Trump minimizou o ultimato que ele próprio havia dado ao presidente russo, Vladimir Putin, para encerrar o conflito na Ucrânia. Teoricamente, o prazo venceria nesta sexta. Segundo o Kremlin, Putin e Trump poderão se reunir na próxima semana. O republicano, porém, não confirmou o encontro.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,11%, a de Paris subia 0,23% e a de Frankfurt recuava 0,23%%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,87%, 0,88% e 0,85%.

*Com informações da Dow Jones Newswires