Bolsa de Tóquio dispara após alívio comercial dos EUA em dia misto para a Ásia

08/08/2025 02h26

A bolsa de Tóquio recuperou-se nesta sexta-feira (8) em um dia misto para os mercados asiáticos, impulsionada pelo alívio de que Tóquio e Washington resolveram uma diferença tarifária que havia suscitado inquietações sobre seu acordo comercial. 

A notícia somou-se ao otimismo gerado pelos bons resultados da Sony e do SoftBank, dois pesos-pesados do mercado, que impulsionaram uma alta no setor tecnológico.

O Nikkei 225 subiu mais de 2% depois que o enviado do Japão para as negociações comerciais com os Estados Unidos, Ryosei Akazawa, disse aos jornalistas que se espera que Washington revise uma ordem executiva que acumulava diversas tarifas.

Também foram reduzida, segundo o funcionário, as tarifas aduaneiras sobre os automóveis japoneses, um motor crucial da quarta economia do mundo.

A gigante automobilística Toyota subiu quase 4% e a Nissan mais de 3%.

O colosso dos investimentos tecnológicos SoftBank disparou mais de 13%, atingindo um recorde após publicar sólidos resultados.

E a Sony avançou mais de 4%, ampliando seu ganho de 4,1% da quinta-feira, após o aumento em suas previsões de lucros anuais graças ao seu negócio de videogames.

Mas, enquanto Wellington, Taipei e Jacarta também subiam, o restante da Ásia enfrentava dificuldades, com quedas em Hong Kong, Xangai, Sydney, Seul, Singapura e Manila.

Os investidores agora estão atentos às conversas entre Washington e vários outros parceiros comerciais após a imposição, na quinta-feira, das tarifas do presidente Donald Trump, com Índia e Suíça lutando para chegar a um acordo.

Também estão sendo acompanhadas de perto as conversas entre a China e os Estados Unidos para prorrogar a trégua de 90 dias em sua acirrada guerra comercial.

dan/tym/arm/pc/dd 

© Agence France-Presse

