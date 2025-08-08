Bayern muda enfoque de patrocínio com Ruanda para plano esportivo

O Bayern de Munique mudou o enfoque de seu patrocínio com Ruanda, abandonando a promoção turística do país africano para se centrar no plano esportivo, informou o clube nesta sexta-feira (8), em meio às críticas por esse acordo devido ao conflito no leste da República Democrática do Congo.

Em um comunicado intitulado "Nova fase", o Bayern afirmou que transformou o acordo de patrocínio em uma "colaboração exclusiva centrada na promoção de jovens talentos", através de seu centro de desenvolvimento na capital ruandesa, Kigali.

O clube mantém sua "orientação estratégica destinada a desenvolver talentos na África", explicou o presidente do Bayern, Herbert Hainer.

No final de agosto de 2023, o Gigante da Baviera firmou um acordo de patrocínio por cinco anos com o Rwanda Development Board (RDB), órgão governamental responsável por promover o país.

Além da criação de um centro de futebol, esse contrato estabelecia a promoção do turismo através do slogan 'Visit Rwanda' nos painéis publicitários da Allianz Arena, estádio do Bayern.

Mas o contexto geopolítico fragilizou o projeto.

No início de 2025, a violência no leste da República Democrática do Congo se intensificou. O grupo armado M23, apoiado por Ruanda, e as tropas ruandesas tomaram o controle da cidade de Goma em janeiro, e de Bukavu em fevereiro.

Segundo o governo congolês e a ONU, milhares de pessoas morreram, causando uma crise humanitária com centenas de milhares de deslocados.

Os dois países vizinhos assinaram um acordo de paz em junho, em Washington, cujas disposições ainda não foram implementadas.

Durante a intensificação do conflito, os torcedores do Bayern criticaram a relação com Ruanda. O diretor executivo do clube, Jan-Christian Dreesen, chegou a afirmar que revisaria o acordo.

Outros clubes europeus como Paris Saint-Germain, Arsenal e Atlético de Madrid também participam da campanha 'Visit Rwanda'.

