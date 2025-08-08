Banco do Japão debateu chances de retomar aumentos dos juros, mostra resumo da reunião de julho

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os membros do Banco do Japão debateram a probabilidade de retomar os aumentos da taxa de juros, com um deles sinalizando a chance de um aumento este ano, segundo um resumo das opiniões expressas por eles na reunião de julho da autoridade monetária, aumentando a chance de um aumento de curto prazo nos custos dos empréstimos.

Embora vários membros do conselho tenham alertado sobre a incerteza em relação às consequências das tarifas comerciais dos Estados Unidos, um deles saudou o acordo comercial do Japão com os EUA como um "grande progresso" que aumentou a probabilidade de se atingir a previsão do Banco do Japão, segundo o resumo divulgado nesta sexta-feira.

Alguns membros do conselho também alertaram sobre o aumento da pressão inflacionária em uma inclinação "hawkish", ressaltando uma visão crescente dentro do banco central japonês de que as condições para o aumento dos juros ainda baixos do Japão podem se tornar realidade nos próximos meses.

"O equilíbrio dentro do conselho parece estar se inclinando mais para o 'hawkish'", o que reforça a chance de outro aumento dos juros este ano, escreveram os analistas da Daiwa Securities em uma nota de pesquisa.

Na reunião de 30 e 31 de julho, o Banco do Japão manteve os juros estáveis em 0,5%, mas revisou para cima suas previsões de inflação e ofereceu uma perspectiva menos sombria para a economia, mantendo vivas as expectativas do mercado para um aumento dos juros neste ano.

O BC japonês precisaria de "pelo menos mais dois ou três meses" para avaliar o impacto das tarifas comerciais dos EUA sobre produtos do Japão, segundo outra opinião, acrescentando que o impacto sobre a economia japonesa pode permanecer "mínimo" se a economia dos EUA resistir ao impacto melhor do que se pensava inicialmente.

"Nesse caso, pode ser possível que o Banco saia de sua atual postura de esperar para ver, talvez já no final deste ano", disse o membro, cuja identidade não foi divulgada.

Alguns outros membros do conselho de nove integrantes também sinalizaram a possibilidade de retomar o aumento dos juros.

O Banco do Japão deve continuar a aumentar os juros quando possível, pois sua taxa de juros básica, de 0,5%, está abaixo dos níveis considerados neutros para a economia, de acordo com uma opinião, acrescentando que o banco não deve se tornar excessivamente cauteloso e "perder a oportunidade" de aumentar as taxas.

"É importante aumentar as taxas de juros em tempo hábil" para evitar ser forçado a aumentar rapidamente mais tarde e infligir grandes danos à economia, segundo outra opinião.

Os sinais "hawkish" pesaram sobre os títulos do governo japonês, com o rendimento da nota de 10 anos subindo 0,5 ponto-base para 1,49% nesta sexta-feira.

Alguns membros da autoridade monetária japonesa alertaram sobre os crescentes riscos inflacionários, com uma opinião dizendo que o Banco do Japão está "agora em uma fase em que precisa dar mais ênfase aos riscos de alta dos preços", mostrou o resumo.

"As expectativas de inflação parecem ter atingido 2% e existe a preocupação de que elas aumentem ainda mais", mostrou outra opinião, acrescentando que o Japão pode atingir a meta de preços do BC local antes do esperado.