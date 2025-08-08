Azzas 2154 não vê impacto relevante de tarifas dos EUA, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154, dona de marcas como Farm, Schutz e Arezzo, não vê impacto material das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, disse o presidente-executivo da companhia, Alexandre Birman, nesta sexta-feira.

Em teleconferência com analistas para apresentar os resultados do grupo no segundo trimestre, Birman destacou que desde 2023 a Azzas tem adotado uma estratégia no segmento de calçados e bolsas de desaceleração no mercado norte-americano.

"Foi deliberação estratégica nossa uma desaceleração. Hoje, essa distribuição corresponde a menos de 8% da venda do segmento de calçados e bolsas, o que é bem diluído. A gente está falando menos de 2% do grupo Azzas, então nenhum impacto aqui vai ser material no nosso resultado", afirmou o executivo.

Ele também disse que no curtíssimo prazo "não tem muito o que fazer, nós temos que entregar os produtos", mas que para a coleção de primavera, que reflete o faturamento a partir de janeiro de 2026, a empresa realizou um reajuste de 30% nos preços que foi recebido "de forma ok".

"É um processo, a gente é muito rápido, muito ágil nessas mudanças, então não tem nada que irá afetar o grupo Azzas como resultado consolidado, porque existe aqui uma agilidade muito forte de todos para 'offsetar' o que a gente não consegue controlar", acrescentou.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )