Topo

Notícias

Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP

08/08/2025 13h29

A empresa responsável pelo controle do tráfego aéreo no Aeroporto de Guarulhos relatou que a aeronave da empresa aérea Azul, que faria o voo com destino ao aeroporto de Confins, transmitiu mensagem à torre de controle do aeroporto de Guarulhos, avisando sobre a excessiva proximidade de uma aeronave da empresa Air France, que também taxiava para a pista de decolagem.

"As aeronaves interromperam o taxi e foram acionadas equipes de solo da GRU Airport para melhor verificação do posicionamento no local. A tripulação da aeronave da Azul solicitou retornar sua aeronave ao estacionamento para reabastecer, com o fito de prosseguir o voo, o que foi prontamente atendido pela equipe de apoio em solo, que realizou o reboque da aeronave até o pátio", diz nota da empreiteira NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea.

Segundo a NAV Brasil, o avião da Air France não apresentou demanda por retorno, prosseguindo para decolagem. A ocorrência não afetou as operações no aeroporto.

"As ações internas de apuração da ocorrência foram imediatamente iniciadas, ao tempo em que reafirma seu compromisso com a transparência e a manutenção da segurança operacional, princípios que norteiam a atuação da empresa e sustentam a excelência dos serviços prestados em todo o território nacional", diz a empresa em sua nota.

