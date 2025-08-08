Topo

Avião da Azul faz pouso de emergência no DF após ameaça de bomba

São Paulo

08/08/2025 07h47

Um avião da companhia aérea Azul precisou fazer um pouso de emergência na noite desta quinta-feira, 7, por conta da possível presença de uma bomba no interior da aeronave. A Polícia Federal (PF) foi acionada para fazer uma varredura no avião e após os procedimentos descartou a presença de explosivos na aeronave. Segundo nota da PF, averiguações sobre o caso seguem em curso.

O voo partiu de São Luís, no Maranhão, e tinha como destino a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Porém, a aeronave precisou desviar a rota e aterrissar, às 20h45, no Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com o site Flightradar, o avião tinha previsão para decolar às 18h, mas saiu com o atraso de cerca de 30 minutos. A previsão era chegar ao Aeroporto de Viracopos às 21h30.

Em nota, a Azul confirmou que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto da capital "devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo".

A companhia informou que o pouso aconteceu normalmente e que os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança.

"A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul", acrescentou a empresa, no comunicado.

A Inframerica informou em nota que todo o plano de contingência do aeroporto foi acionado, conforme previsto no protocolo de segurança da concessionária.

"Não houve impacto em pousos e decolagens, registros de cancelamentos ou atrasos durante o período da ocorrência", diz o comunicado.

De acordo com a Inframerica, a pista em que a aeronave estava estacionada para averiguação, foi liberada às 00h40 para as operações aéreas. O avião foi liberado às 2h20.

