Aumento da produção da Petrobras é reflexo de compromisso com acionistas, diz CEO

08/08/2025 12h30

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O incremento da produção da Petrobras é um reflexo do compromisso e esforço da companhia e que se traduz em geração de valor para todos os seus acionistas, tanto governamentais quanto privados, disse nesta sexta-feira a presidente da petroleira, Magda Chambriard.

Em julho, a produção média apenas de petróleo da Petrobras no Brasil somou 2,47 milhões de barris por dia (bpd), 380 mil bpd a mais em relação ao quarto trimestre do ano passado, disse a companhia em apresentação sobre os resultados no segundo trimestre.

"Nós estamos no guidance da produção, nós estamos chegando no topo do guidance para este ano e nós estamos absolutamente dentro do guidance em termos de produção e em termos de investimento", disse Chambriard, em conferência com analistas de mercado sobre o segundo trimestre.

"Estamos acelerando as nossas entregas, vocês estão sendo testemunhas disso."

A executiva destacou que o planejamento estratégico no ano passado via um petróleo com preços a US$83/barril e que hoje está abaixo de US$70/barril. "Temos absoluta ciência disso e estamos prontos para reagir com aumento de produção e redução de custos", destacou.

(Por Marta Nogueira)

