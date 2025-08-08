Astronautas da Crew-10, da Nasa, partem da estação espacial após cinco meses de missão

WASHINGTON (Reuters) - Quatro astronautas da missão Crew-10 da Nasa partiram da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira a bordo de uma cápsula Dragon da SpaceX, rumo a um pouso na costa oeste dos EUA na manhã de sábado, após uma missão de rotação de tripulação de cinco meses no laboratório em órbita.

As astronautas norte-americanas Nichole Ayers e Anne McClain, a comandante da Crew-10, embarcaram na cápsula Dragon na tarde desta sexta-feira, juntamente com o astronauta japonês Takuya Onishi e o cosmonauta russo Kirill Peskov, antes de uma viagem de 17,5 horas de volta à Terra para um local de aterrissagem na costa da Califórnia.

A tripulação de quatro pessoas foi lançada à ISS em 14 de março em uma missão de rotina que substituiu a tripulação da Crew-9, que incluía os astronautas da Nasa Butch Wilmore e Suni Williams, o par de astronautas deixado na estação pela cápsula Starliner da Boeing.

Cinco meses após a conclusão da missão Starliner, Wilmore se aposentou da Nasa nesta semana, de uma carreira de 25 anos na qual pilotou quatro espaçonaves diferentes e registrou um total de 464 dias no espaço. Wilmore foi um importante consultor técnico do programa Starliner da Boeing, assim como Williams, que permanece na agência em seu corpo de astronautas.

A Nasa disse que os quatro astronautas retornam à Terra com "pesquisas importantes e urgentes" realizadas no ambiente de microgravidade da ISS durante a missão de 146 dias. Os astronautas tinham mais de 200 experimentos científicos em sua lista de tarefas.

(Reportagem de Joey Roulette)