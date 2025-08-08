Após 4 altas seguidas, Ibovespa recua com influência de ações da Petrobras

O Índice Bovespa opera em leve baixa na manhã desta sexta-feira, 8, interrompendo uma sequência de quatro altas consecutivas. A queda é determinada essencialmente pelas ações da Petrobras que, juntas, representam mais de 11% da carteira teórica do índice. Os papéis respondem a dados específicos do balanço da estatal no segundo trimestre. A queda do Ibovespa vai na contramão do mercado acionário norte-americano, onde a sexta-feira é de ganhos.

A Petrobras anunciou no final da tarde da quinta-feira que teve lucro líquido de US$ 4,734 bilhões no segundo trimestre do ano, revertendo um prejuízo de US$ 344 milhões no mesmo período do ano passado.

O resultado veio em linha com as estimativas do Prévias Broadcast, mas alguns aspectos do balanço, como a geração de caixa, decepcionaram. A estatal informou ainda que distribuirá dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares no valor de R$ 8,66 bilhões. Embora o valor dos dividendos tenha ficado aquém do esperado, o UBS BB manteve a recomendação de compra para o papel.

Para Jefferson Laatus, sócio e estrategista do Grupo Laatus, a queda do Ibovespa pode ser considerada como uma realização de lucros recentes, iniciada pelas ações da Petrobras. No entanto, ele ressalta que o dia é de noticiário fraco, o que deve manter os mercados internacionais em temperatura morna. "Temos um cenário que é mais de realização de lucros do que por algum motivo ruim para cair ou positivo para subir. Isso também acontece lá fora", afirma.

Às 11h38, o Ibovespa recuava 0,26%, aos 136.175,90 pontos. Petrobras ON e PN recuavam 4,80% e 3,66%, nessa ordem. Há também correções em papéis do setor varejista, com destaque para Magalu (-4,72%), cujos resultados apresentaram melhora, mas em um contexto macroeconômico ainda desafiador, de acordo com analistas.