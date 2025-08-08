Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

A Alemanha suspenderá a exportação de equipamentos militares para Israel que possam ser utilizados na Faixa de Gaza, disse nesta sexta-feira (8) o chefe de Governo, Friedrich Merz, em reação ao plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza.

Segundo o chanceler, é "cada vez mais difícil de entender" como o plano militar israelense ajudaria a atingir objetivos legítimos.

"Sob essas circunstâncias, o governo alemão não autorizará nenhuma exportação de equipamentos militares que possam ser utilizados na Faixa de Gaza até novo aviso", acrescentou Merz citado em um comunicado.

Essa decisão marca uma mudança de curso por parte do governo alemão, um dos aliados mais fiéis de Israel --junto aos Estados Unidos-- devido à responsabilidade histórica da Alemanha no Holocausto.

"O governo alemão continua profundamente preocupado com o sofrimento contínuo da população civil na Faixa de Gaza", enfatizou Merz.

"Com a ofensiva prevista, o governo israelense assume uma responsabilidade ainda maior" no que diz respeito à ajuda aos civis no território palestino, continuou, reiterando seu apelo por um acesso completo para "as organizações da ONU e outras instituições não governamentais".

A comunidade internacional está cada vez mais preocupada com o sofrimento dos palestinos em Gaza, onde uma avaliação apoiada pelas Nações Unidas advertiu sobre o risco de fome.

"O governo alemão insta enfaticamente o governo israelense a não tomar novas medidas visando a anexação da Cisjordânia", destacou também o chanceler.

