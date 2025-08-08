'Air France, stop!': aviões quase batem no aeroporto de Guarulhos (SP)
Dois aviões quase colidiram durante taxiamento no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, no início da noite de anteontem.
O que aconteceu
Aeronaves escaparam de acidente pouco antes da decolagem. Azul disse que avião do voo AD4547 (Guarulhos-Confins) precisou ser reposicionado em solo para ser reabastecida. Enquanto isso, um outro avião se preparava para decolar.
Controlador de voo deu alerta: "Air France, stop! [pare]". Um vídeo publicado pelo canal do YouTube SBGR Live (acima) mostra o apelo para interromper a decolagem. A voz pode ser ouvida aos 9h01m50s do vídeo. Um mapa mostra o avião bastante próximo da aeronave da Azul. "A asa está aqui em cima da cabine".
Não houve qualquer dano ou avaria no equipamento durante as manobras, disse a Azul. "O voo decolou em seguida, normalmente e em total segurança para seu destino.", disse a nota da empresa.
Procurada, a empresa Air France não respondeu à reportagem do Estadão Conteúdo.