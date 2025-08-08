Topo

'Air France, stop!': aviões quase batem no aeroporto de Guarulhos (SP)

Torre de controle do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Divulgação
do UOL

Márcio Padrão

Colaboração para o UOL, com Estadão Conteúdo

08/08/2025 07h01

Dois aviões quase colidiram durante taxiamento no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, no início da noite de anteontem.

O que aconteceu

Aeronaves escaparam de acidente pouco antes da decolagem. Azul disse que avião do voo AD4547 (Guarulhos-Confins) precisou ser reposicionado em solo para ser reabastecida. Enquanto isso, um outro avião se preparava para decolar.

Controlador de voo deu alerta: "Air France, stop! [pare]". Um vídeo publicado pelo canal do YouTube SBGR Live (acima) mostra o apelo para interromper a decolagem. A voz pode ser ouvida aos 9h01m50s do vídeo. Um mapa mostra o avião bastante próximo da aeronave da Azul. "A asa está aqui em cima da cabine".

Não houve qualquer dano ou avaria no equipamento durante as manobras, disse a Azul. "O voo decolou em seguida, normalmente e em total segurança para seu destino.", disse a nota da empresa.

Procurada, a empresa Air France não respondeu à reportagem do Estadão Conteúdo.

