Ações europeia registram maior ganho semanal em 12 semanas impulsionadas pelo setor financeiro

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias registraram nesta sexta-feira o maior ganho semanal em 12 semanas, com os papéis de bancos impulsionando o índice de referência, enquanto investidores observam sinais de um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,2% no dia, acumulando alta semanal de 2,2%.

O índice bancário da zona do euro avançou 1,9% nesta sexta-feira, tornando-se o setor com melhor desempenho no ano, com alta de 56,8%.

As ações de bancos têm se beneficiado da busca dos investidores por ativos focados no mercado doméstico diante da incerteza sobre as políticas tarifárias dos Estados Unidos. Analistas também destacaram o bom desempenho durante a temporada de balanços.

“O setor financeiro volta a ser o principal diferencial, com resultados fortes em todo o setor, representando três quartos das surpresas positivas”, disseram estrategistas do BofA Global Research.

“Dado o peso do setor financeiro nos balanços do índice, os resultados trimestrais acima do esperado ajudaram a elevar as estimativas de consenso para o mercado em 5% desde meados de julho.”

Globalmente, investidores acompanham os desdobramentos geopolíticos após a Bloomberg News informar que EUA e Rússia buscam um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia que manteria a ocupação russa dos territórios conquistados.

As ações do setor de defesa caíram 0,8% no dia, acumulando alta anual de 51,4%, logo atrás do setor bancário.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,06%, a 9.095,73 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,12%, a 24.162,86 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,44%, a 7.743,00 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,56%, a 41.623,86 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,91%, a 14.824,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,23%, a 7.780,27 pontos.

(Reportagem de Twesha Dikshit, Medha Singh, Ragini Mathur e Johann M Cherian)