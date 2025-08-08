Ações da China encerram a semana perto de máxima em 10 meses com dados fortes

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em ligeira queda nesta sexta-feira, mas encerraram a semana perto de seu nível mais alto em 10 meses uma vez que dados econômicos positivos melhoraram o sentimento e os investidores deixaram de lado as preocupações com as tarifas dos Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,12%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,24%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,89%.

O índice de Xangai subiu para 3.645 pontos nas negociações da manhã, seu nível mais alto desde outubro de 2024.

As ações da China subiram de forma constante esta semana, sustentadas por dados positivos sobre comércio e atividade de serviços. Na semana, o índice CSI300 ganhou 1,2%, enquanto o índice Hang Seng subiu 1,4%.

"O mercado pode estar subestimando o risco de deterioração de curto prazo na relação entre os EUA e a China", disseram os estrategistas do Morgan Stanley, liderados por Laura Wang.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que poderia anunciar mais tarifas sobre a China por causa de suas compras de petróleo russo, dependendo dos desdobramentos das discussões comerciais.

A China enfrenta um prazo de 12 de agosto para chegar a um acordo tarifário duradouro com o governo de Trump.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,85%, a 41.820 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,89%, a 24.858 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,12%, a 3.635 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,24%, a 4.104 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,55%, a 3.210 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,07%, a 24.021 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,43%, a 4.239 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,28%, a 8.807 pontos.