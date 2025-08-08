Ação da SoftBank sobe e atinge recorde com perspectivas de IA

Topo

08/08/2025 09h46

TÓQUIO (Reuters) - As ações do SoftBank Group saltaram mais de 13%, atingindo máximas nesta sexta-feira, em uma demonstração de apoio dos investidores à iniciativa de inteligência artificial do investidor japonês em tecnologia após o lucro do primeiro trimestre superar as expectativas.

O preço das ações da SoftBank chegou a atingir 14.205 ienes durante o pregão da manhã e terminou o dia com alta de 10,39%, a 13.865 ienes.

A SoftBank anunciou uma série de robustos investimentos este ano, incluindo um compromisso de US$30 bilhões com a OpenAI, fabricante do ChatGPT, além de liderar o financiamento do Stargate - um projeto de data center de US$500 bilhões nos Estados Unidos.

A empresa superou as expectativas dos analistas ao anunciar um lucro líquido de 421,8 bilhões de ienes para o trimestre abril-junho, em comparação com um prejuízo no mesmo período do ano anterior.

O entusiasmo do mercado por empresas relacionadas à IA também aumentou as avaliações de seu portfólio de empresas de tecnologia listadas e não listadas, de modo que a relação empréstimo/valor da SoftBank melhorou para 17% no final de junho, em comparação com 18% no final de março.

O salto no preço dos papéis proporcionará algum alívio aos investidores da SoftBank, já que suas ações foram negociadas com um desconto de mais de 50% em relação ao valor de seus ativos nos últimos cinco trimestres.

(Reportagem de Anton Bridge e Junko Fujita)

