Topo

Notícias

Vestido por R$ 30, espremedor com 53% off: confira ofertas do 8.8 da Shopee

8.8 da Shopee tem produtos com mais de 70% de desconto - Divulgação
8.8 da Shopee tem produtos com mais de 70% de desconto Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

08/08/2025 13h03

O 8.8 da Shopee é hoje, e o Guia de Compras UOL selecionou ofertas com até 79% de desconto em itens para casa, eletrônicos, produtos de beleza, ferramentas e mais. A promoção faz alusão a datas em que o dia e o mês se repetem (8/8, no caso desta sexta-feira).

A lista inclui vestido, bolsa esportiva, projetor portátil, varal, aspirador de pó e entre outros, que custam a partir de R$ 29,99 —ideal para quem quer comprar sem gastar muito. Confira a seleção de produtos a seguir:

Relacionadas

Conjunto com pratos de vidro está por menos de R$ 30; vale a pena?

'Ótimo valor e superestilosa': bota coturno de R$ 70 vale a pena?

Robô aspirador que custa R$ 59 vale a pena? Saiba o que diz quem comprou

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Se o seu filho está na fase de deixar as fraldas e começando a usar o vaso sanitário, este redutor infantil sera um grande aliado. Curtiu? Link na bio. #redutor #guiadecomprasuol #desfralde #tiktokmefezcomprar #tiktokmademebuyit #criancastiktok #dicacasa ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Piloto infarta durante voo sobre vulcão em erupção, salva turistas e morre

Influencers ganhavam com 'cláusula da desgraça', diz polícia; o que é isso?

Motta: Incomoda a Casa quando votamos uma matéria, governo judicializa e STF interfere

Dino rebate post de Embaixada dos EUA: Não tem atribuição de monitorar STF

EUA e Reino Unido divergem sobre Gaza mas compartilham objetivo de acabar com crise, diz Vance

Motta: não existe presidente da Câmara mais forte ou mais fraco porque o regimento é o mesmo -

Motta: não se pode confundir pauta sobre prerrogativa parlamentar como contra outro poder

Motta diz que há sentimento de incômodo na Câmara com algumas decisões do STF

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA