3 exercícios fáceis para fortalecer os tríceps e ter braços mais fortes

Quando se fala em braços grandes e definidos, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser a de bíceps saltando da manga da camiseta. Mas eis um dado surpreendente: o maior músculo do braço não são os bíceps e sim os tríceps — aquele que fica na parte de trás e que, para muita gente, ganha o apelido nada simpático de "músculo do tchauzinho".

Fortalecer essa região vai muito além da estética. Os tríceps são fundamentais para movimentos de empurrar, levantar e sustentar peso com os braços. Treiná-los com frequência é uma boa pedida tanto para quem quer reduzir a flacidez quanto para quem busca volume muscular.

A seguir, você encontra quatro exercícios fáceis (e eficazes) para isso — alguns exigem equipamentos de academia, outros só um banco ou o chão da sala.

1. Tríceps banco

Imagem: iStock

Quer treinar tríceps sem pisar na academia? Esse é o seu exercício. Basta uma cadeira firme, um banco de praça ou até o sofá da sala. Ele usa o peso do próprio corpo para desafiar a musculatura — e pode ser uma bela introdução à rotina de quem quer braços mais fortes.

Como fazer

De costas para o apoio, posicione as mãos afastadas na largura dos ombros. Estenda as pernas, com os calcanhares no chão. Agora é só flexionar os cotovelos até formar um ângulo de 90° e descer o corpo. Suba devagar e repita.

2. Tríceps pulley

Imagem: ANRproduction/iStock

Esse aqui é figurinha carimbada em qualquer treino de musculação. O pulley recruta os tríceps de maneira direta e controlada, permitindo ajustar cargas progressivamente — o que é ótimo para quem busca hipertrofia.

Como fazer

Fique em pé com a polia alta, pernas afastadas e joelhos levemente flexionados. Segure a barra com as palmas para baixo e mantenha os braços colados ao tronco. Empurre a barra para baixo até estender os cotovelos, e volte de forma controlada. O foco está em manter o movimento fluido e os braços fixos.

3. Flexão de braços

Imagem: iStock

Clássica, versátil e democrática, a flexão trabalha peito, ombros, abdome —e, sim, também os tríceps, especialmente quando você posiciona as mãos mais próximas uma da outra. Ela é excelente para ganhar força funcional e está entre os movimentos mais antigos (e eficientes) do mundo fitness.

Como fazer

Apoie as mãos no chão, braços esticados e pernas estendidas para trás. Para um foco maior nos tríceps, aproxime as mãos até a largura dos ombros ou ainda mais para dentro. Flexione os cotovelos e leve o peito em direção ao chão, mantendo o abdome contraído. Depois, retorne à posição inicial sem perder o alinhamento do tronco.

*Com informações de reportagem publicada em 14/01/2023 e 19/02/2020