'Poderoso Cremão' me ganhou por ser 2 em 1, e só 'escorrega' no tamanho

Creme multifuncional "O Poderoso Cremão" é vendido em embalagem de 230 g - Juliana Almirante
Creme multifuncional "O Poderoso Cremão" é vendido em embalagem de 230 g Imagem: Juliana Almirante
do UOL

Juliana Almirante

Colaboração ao Guia de Compras UOL

08/08/2025 05h30

Eu sou fã de produtos de beleza multifuncionais porque diminuem a necessidade de comprar mais de um item e ajudam a reduzir o valor dos boletos. Por isso, fiquei muito satisfeita ao testar "O Poderoso Cremão", que pode ser usado tanto como condicionador quanto como máscara de nutrição semanal.

Descubra adiante os principais pontos positivos e de atenção que notei após usar o produto.

O que gostei

Bom custo-benefício. Dá para encontrar o produto na faixa dos R$ 30. Com esse valor, você se beneficia com as duas funções pagando um só preço, em vez de pagar por dois itens —e consegue economizar.

2 em 1 de verdade. Eu usei as duas funções: como condicionador (apliquei depois do xampu e enxaguei logo em seguida) e como máscara de nutrição (também após o xampu, deixei agir por dez minutos).

Para mim, funcionou bem utilizar das duas maneiras. Na primeira, o efeito de condicionamento deixa o cabelo mais fácil de pentear. Já o uso como máscara entrega um tratamento mais intenso, com mais maciez e efeito "desmaiado".

Creme da Lola Cosmetics pode ser usado como condicionador ou máscara semanal - Juliana Almirante - Juliana Almirante
Creme da Lola Cosmetics pode ser usado como condicionador ou máscara semanal
Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Atenção ao tamanho. É bom frisar que o produto vem em um pote de 230 gramas. Ele mostrou ter um rendimento razoável, porque é bem denso e uma pequena quantidade de creme já faz efeito. Porém, se deseja usá-lo apenas como condicionador e, por isso, com uma frequência maior, saiba que pode acabar em menos tempo.

O que mudou para mim

Cremao - Juliana Almirante - Juliana Almirante
"O Poderoso Cremão" deixou meus cabelos mais alinhados
Imagem: Juliana Almirante

"O Poderoso Cremão" ajudou a manter o meu cabelo mais alinhado, reduzindo o frizz. Os fios também ficaram mais encorpados, com a sensação de que estavam menos quebradiços.

Quem pode gostar do produto

O creme é indicado para cabelos lisos ou cacheados, especialmente os que estão danificados por alisamento químico e descoloração. Recomendo para quem deseja cuidar do cabelo, deixando os fios mais controlados e macios, sem gastar muito.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol ???? Você está fazendo transição capilar? A escova rotativa da Mondial pode ser sua aliada nesse processo. Ela é 4 em 1: difusor, escova secadora, modeladora e acompanha bico para secagem. Com 3 velocidades e tecnologia que protege e cuida dos fios. ?? Curtiu? Link na bio. #guiadecomprasuol #TikTokMadeMeBult #mondial #transicaocapilar #cabelocacheado ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

