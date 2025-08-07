Zelenskiy discute novo programa de empréstimo com chefe do FMI

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que discutiu um novo programa de assistência financeira para o país, devastado pela guerra, com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, em uma ligação telefônica nesta quinta-feira.

"Discutimos um novo programa de assistência financeira que fortalecerá os ucranianos agora e no período pós-guerra", escreveu Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

"Estamos preparados para realizar as etapas necessárias rapidamente. O governo já está trabalhando nisso."

Georgieva confirmou o que chamou de ligação produtiva em um post no X. Segundo a diretora-gerente do FMI, eles discutiram as perspectivas econômicas da Ucrânia, a resiliência do povo ucraniano e "a importância das reformas e da assistência financeira para apoiar a Ucrânia agora e durante a reconstrução".

A nova primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, também conversou com Georgieva no início desta semana, enquanto Kiev trabalha para cobrir um déficit orçamentário cada vez maior. Autoridades ucranianas afirmaram que podem enfrentar um déficit de cerca de US$19 bilhões no próximo ano.

O atual programa de US$15,5 bilhões da Ucrânia com o FMI expira em 2027.

Autoridades avaliam que o programa precisa ser atualizado, já que as necessidades da Ucrânia mudaram à medida que a guerra se arrasta. Moscou invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022.

Svyrydenko nomeou um novo chefe de segurança econômica na quarta-feira, como parte de uma campanha para fortalecer a governança, cumprindo condição fundamental para Kiev continuar recebendo apoio dos credores ocidentais em tempos de guerra.

Analistas afirmam que a lacuna de financiamento da Ucrânia aumentará significativamente no próximo ano caso a Rússia mantenha seus intensos ataques em todo o país e o governo não aja de acordo com as exigências de reforma dos credores estrangeiros.

A porta-voz do FMI, Julie Kozack, disse a jornalistas no mês passado que a equipe do FMI e autoridades iriam intensificar as discussões sobre o orçamento de 2026 e as necessidades de financiamento da Ucrânia no médio prazo.

(Reportagem de Ron Popeski, Olena Harmash e Andrea Shalal em Washington)