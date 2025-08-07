Deputada bolsonarista diz que levou bebê ao plenário 'por necessidade'

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) afirmou ao UOL que levou a bebê de quatro meses para o plenário da Câmara dos Deputados na noite de ontem por "necessidade". A parlamentar foi criticada por deputados de esquerda que viram uso político na presença da criança durante a ocupação por bolsonaristas.

O que aconteceu

Deputada disse que filha está em fase de amamentação exclusiva e por isso a levou à Câmara. A deputada afirma que sua licença-maternidade se encerrou dia 26 de julho e que teria condições de fazer trabalho remoto. "Mas, devido à prisão de Bolsonaro e aos últimos acontecimentos, resolvi de última hora ir a Brasília, não é que eu queria fazer isso, é uma necessidade quando a criança quer peito toda hora", diz.

Parlamentares de esquerda apontaram uso político da presença da filha da deputada no plenário. "De forma alguma repudio a presença de crianças e bebês nos espaços da Câmara, eu mesma já levei meus filhos, mas existem excepcionalidades", diz Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL-SP. "O que aconteceu ontem foi uma escolha consciente de fazer de uma criança um escudo."

Deputadas bolsonaristas não apoiam a política de cuidado, diz Sâmia. "O que aconteceu ontem foi o uso do corpo físico de um bebê para dar continuidade à tentativa de golpe e impedir que as atividades da Câmara pudessem ser retomadas", disse a parlamentar do PSOL-SP. "Isso fragiliza a luta por mais mães na política ao invés de ajuda na visibilidade".

Deputado federal Reimont (PT-RJ) disse que acionaria o Conselho Tutelar. Segundo ele, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, o episódio "pode configurar situação de exposição indevida de uma criança a risco". A parlamentar contesta: "Jamais colocaria minha filha em risco, eu tinha que estar ali porque é o meu trabalho", diz. "Hoje, querem me desumanizar, se eu pudesse, teria deixado minha filha em casa assim como já fiz com minha outra filha de 5 anos."

Proteção das crianças ou uso político

Parlamentar do PSOL-SP defende que qualquer mulher tenha o direito de estar com os filhos em atividades políticas. "Essa é a nossa bandeira e deve estar presente em todas as colorações partidárias. Muitas vezes, o trabalho do cuidado implica na exclusão das mulheres do mercado de trabalho. É nossa obrigação ficar nas sessões [da Câmara]", disse.

"Eles quiseram criar um factóide", diz a parlamentar bolsonarista. "Tinha que estar com a minha bebê, estou com ela onde eu quiser estar", afirmou Zanatta. "Eles que quiseram fazer um uso político da minha presença com ela. Poderiam ter ignorado como eu faço quando vejo outras deputadas amamentando."

O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente

Parlamentar do PT citou o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). "Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente no que diz respeito à proteção integral da criança", diz Reimont.

Um dos artigos do ECA prevê a proteção de crianças e adolescentes em situações de opressão. Para o advogado, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves havia um ambiente de tensão com conflitos. "Havia empurrões, gritos, pessoas armadas, entre parlamentares e seguranças", disse. "Se o presidente da Câmara determinasse a retirada a força, como foi cogitado, com a ação da polícia legislativa, poderiam ocorrer graves conflitos já que muitos parlamentares da bancada que apoia o Bolsonaro portam armas e defendem o porte e uso delas. Poderia a criança, além da opressão, ficar sujeita a violência."

Situação se assemelha à presença de crianças em protestos de movimentos sociais, diz Alves. O advogado afirma que a ação de ontem se diferencia de um dia de trabalho na Câmara. "Nesse caso, era uma situação de ocupação do plenário da Câmara que não está prevista no regimento, com conflitos e brigas", afirma. "Aparentou ser uma utilização da criança para sensibilizar a opinião pública. Esse tipo de utilização deve ser evitado seja nesse caso da Câmara, mas também em protestos de movimentos sociais."