Notícias

Waller é favorito para comando do Fed entre a equipe de Trump, informa Bloomberg News

07/08/2025 12h04

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, está surgindo como um dos principais candidatos ao comando do banco central dos Estados Unidos entre a equipe do presidente Donald Trump, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Trump tem criticado repetidamente o chair do Fed, Jerome Powell, por não reduzir a taxa de juros e, embora tenha recuado das ameaças de tentar destituir Powell antes do término de seu mandato em 15 de maio, acelerou a busca por um substituto.

Waller defendeu um corte na taxa de juros na reunião de julho do Fed, citando suas preocupações com a deterioração do mercado de trabalho, e discordou quando a maioria decidiu manter os custos dos empréstimos de curto prazo.

Waller, que foi indicado para a diretoria do Fed por Trump em 2020, disse que aceitaria o cargo de chair do Fed se lhe fosse oferecido.

Separadamente, a Casa Branca está entrevistando candidatos para preencher a vaga a ser aberta em breve na diretoria do Fed com a saída da diretora Adriana Kugler.

(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru, reportagem adicional de Ann Saphir)

