Wall St abre em alta com expectativas de isenção de tarifas

07/08/2025 10h38

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, impulsionados pelo otimismo de que as principais empresas de tecnologia poderão evitar as mais recentes tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações de chips.

O Dow Jones subia 0,54% na abertura, para 44.430,09 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,46%, a 6.374,32 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,73%, para 21.325,01 pontos na abertura.

(Reportagem de Nikhil Sharma)

