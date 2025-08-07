Vivara tem lucro líquido de R$151,1 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Vivara registrou lucro líquido de R$151,1 milhões no segundo trimestre, queda de 28,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

A rede de joalherias apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$227,1 milhões no mesmo período, retração de 14,2% ano a ano, embora, em base ajustada, o indicador tenha crescido 24,7%, para R$204,6 milhões.

Analistas, em média, esperavam um Ebitda de R$200,5 milhões para a companhia.

A receita líquida da empresa, que também é dona da marca Life, subiu 16% no comparativo anual, para R$761 milhões, com alta de 11% nas vendas mesmas lojas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)