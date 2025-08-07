Topo

Notícias

Venda de cimento cresce 3,1% em julho, diz Snic

07/08/2025 14h02

(Reuters) - A indústria brasileira de cimento vendeu quase 6,1 milhões de toneladas do produto em julho, alta de 3,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (Snic) divulgados nesta quinta-feira.

A entidade afirmou que as principais razões para o avanço do consumo continuam sendo o setor imobiliário aquecido, impulsionado principalmente pela ampliação do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), além do mercado de trabalho em expansão.

Entre as regiões do país de origem do despacho dos produtos, Centro-Oeste teve o maior crescimento, de 5,9%, seguido por Nordeste (+5,3%), Sul (+3,7%), Norte (+1,4%) e Sudeste (+1,3%).

Por dia útil, a venda no mercado interno totalizou 242,5 mil toneladas em julho, alta de 3,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas queda de 1,5% ante o mês anterior, mostraram os dados preliminares do Snic.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, foram comercializadas 38,2 milhões de toneladas, aumento de 3,7% sobre o mesmo período do ano anterior.

(Por Paula Arend Laier)

