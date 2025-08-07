Topo

Notícias

Trump pede renúncia de CEO da fabricante de chips Intel

07/08/2025 10h41

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta quinta-feira (7) que o novo diretor da fabricante de semicondutores americana Intel, Lip-Bu Tan, renuncie "imediatamente", depois que um senador republicano citou preocupações com a segurança nacional devido a seus vínculos com empresas chinesas.

"O CEO da INTEL tem um sério conflito de interesses e deve renunciar, imediatamente. Não há outra solução para este problema", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

A declaração aconteceu um dia depois de o senador Tom Cotton informar que enviou uma carta à Intel questionando os laços entre o diretor-executivo e empresas da China.

Segundo relatos, Tan "controla dezenas de empresas chinesas e tem participação em centenas de empresas chinesas de fabricação avançada e chips. Pelo menos oito destas têm ligações com o Exército Popular de Libertação da China", escreveu Cotton em sua carta, cuja cópia publicou em seu site.

O senador também destacou o papel de Tan como ex-diretor da Cadence Design Systems, companhia que produz programas usados pelas grandes produtoras de microchips. 

A empresa, escreveu Cotton, "se declarou culpada de vender ilegalmente seus produtos a uma universidade militar chinesa e de transferir sua tecnologia para uma empresa chinesa de semicondutores associada sem obter licenças". E Tan dirigia a companhia naquele momento, acrescentou. 

Nascido na Malásia, o CEO assumiu em março o cargo na Intel, que passava por dificuldades devido ao seu atraso em inteligência artificial (IA), e anunciou demissões quando as tarifas e restrições à exportação da Casa Branca impactaram o mercado.

Com uma longa passagem pelo setor de tecnologia, e o quarto CEO da Intel em sete anos, ele afirmou que "não será fácil" superar os desafios que a empresa enfrenta.

A Intel é uma das principais empresas do Vale do Silício, mas seu sucesso foi ofuscado pelas potências asiáticas TSMC e Samsung, que dominam o negócio de semicondutores fabricados sob encomenda. 

Também foi surpreendida com o surgimento da Nvidia como o principal fornecedor mundial de chips de IA.

bur-st/lb/mel/db/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Ex-diretor da OceanGate foi demitido após confrontar executivo sobre falhas

Deputado do PL: Pressionaremos de novo se Motta não pautar anistia

Oposição encerra obstrução no Senado e plenário deve retomar trabalhos nesta quinta

Rubio ordena que diplomatas dos EUA lancem campanha de lobby contra lei de tecnologia da UE

Delegado revela novos detalhes sobre o caso de aluna trans da Unesp desaparecida

Após desocupação, Alcolumbre retoma votação e é aprovada isenção do IR

Moraes autoriza visitas de Tarcísio e outros 5 aliados a Bolsonaro

Emirados rejeitam alegação do Sudão sobre destruição de avião com mercenários

Confira quais são os sete países que produzem a maior parte do plástico no mundo

Após confusão na Câmara, Motta passa de 'traidor' para 'fraco' no Planalto

Moema, na zona sul de SP, tem 2º roubo em condomínio em menos de uma semana