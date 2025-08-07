Trump está usando tarifas como instrumento de política externa, diz Bessent

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está usando as tarifas como instrumento de política externa ao impor taxas secundárias sobre produtos indianos devido à compra de petróleo russo pela Índia, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em entrevista à Fox News nesta quinta-feira.

"O presidente Trump está usando as tarifas como um instrumento de política externa e está impondo tarifas secundárias à Índia por comprar petróleo russo", disse Bessent ao programa "Special Report with Bret Baier" da Fox News.

Perguntado se os EUA poderiam impor tarifas adicionais aos produtos chineses por causa da compra de petróleo russo por Pequim, Bessent disse que Trump está mantendo todas as opções em aberto para acabar com a guerra na Ucrânia e que "as tarifas sobre a China poderiam estar na mesa em algum momento".

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)