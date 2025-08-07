Trump e Putin podem se reunir na próxima semana, diz autoridade russa

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyanskiy, afirmou nesta quinta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, pode se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana, mas disse não ter conhecimento de qualquer reunião planejada entre Putin e o colega ucraniano Volodymyr Zelenskiy.

"Pelo que ouvi, há uma série de locais, mas eles concordaram com algo que não querem revelar. O cronograma é, creio eu, a próxima semana, mas isso é, novamente, a julgar pelo que os próprios presidentes disseram", disse Polyanskiy a jornalistas sobre a reunião entre Putin e Trump.

"Não ouvi falar de nenhuma reunião planejada com o presidente Zelenskiy, mas não estou por dentro do assunto", acrescentou.

Não houve nenhuma reunião entre os líderes dos EUA e da Rússia desde que Putin e o ex-presidente Joe Biden se reuniram em Genebra, em junho de 2021.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, citando o que chamou de ameaças à sua segurança. Kiev e seus aliados ocidentais classificaram a invasão como uma apropriação de terras no estilo imperial.

Trump havia prometido acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, mas quase sete meses após o início de seu segundo mandato, o tema segue como uma promessa não cumprida.

Em comentários a jornalistas, Polyanskiy aproveitou para condenar qualquer plano israelense de tomada da Faixa de Gaza.

"Achamos que esse é um passo muito ruim em uma direção absolutamente errada e condenamos esse tipo de ação", declarou.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse nesta quinta-feira que Israel pretende assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza, apesar da intensificação das críticas globais ao devastador ataque de Israel ao enclave palestino que já dura quase dois anos, causou uma crise de fome extrema e matou dezenas de milhares de pessoas.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)