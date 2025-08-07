Trump e Putin devem se reunir nos próximos dias - Kremlin diz que está em preparativos para reunião entre líderes dos EUA e Rússia, a primeira desde o encontro de Biden e Putin na Suíça em 2021. Moscou, no entanto, ignorou proposta de incluir Zelenski.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se reunir nos próximos dias, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (07/08) pela agência russa de notícias Interfax, com declarações do assessor do Kremlin, Yuri Ushakov. Se de fato ocorrer, este será o primeiro encontro entre mandatários dos dois países desde que Putin e Biden se reuniram em Genebra, na Suíça, em 2021, antes da guerra na Ucrânia.

Os Estados Unidos já haviam divulgado a intenção de concretizar a reunião, o que foi confirmado por Ushakov: "Por sugestão do lado americano, chegou-se a um acordo para realizar uma reunião bilateral nos próximos dias, ou seja, entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump. Agora estamos iniciando os preparativos com os nossos colegas americanos", declarou o assessor.

O anúncio ocorre um dia depois que o enviado de Trump, Steve Witkoff, se reuniu com Putin como parte de negociações que possam colocar fim à guerra na Ucrânia.

Não foi divulgada uma data precisa para o encontro entre Trump e Putin, mas há possibilidade de isso acontecer no início da próxima semana.

"Como ponto de referência, foi mencionada a próxima semana, mas as partes estão começando os preparativos para essa importante reunião. No momento, é difícil dizer quanto tempo os preparativos levarão", explicou Ushakov, que também não indicou um possível local.

Rússia se abstém sobre Zelenski

Uma das intenções dos EUA para o encontro entre Trump e Putin seria reservar um espaço para a participação do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que tem repetidamente solicitado um encontro ao vivo com o mandatário russo, responsável pela invasão da Ucrânia a partir de 22 de fevereiro de 2022.

Ushakov disse que Witkoff levantou essa hipótese, mas nada de concreto foi discutido nesse sentido, com o lado russo ignorando completamente a proposta.

Enquanto Zelenski insiste, o Kremlin defende que uma série de pré-requisitos seriam necessários para um hipotético encontro entre os líderes, a exemplo de uma negociação direta entre especialistas.

O Kremlin tem mencionado um acordo com os EUA para solucionar a guerra na Ucrânia como condição para um encontro entre Putin e Trump. Mas, agora, parece ter se afastado dessa postura.

"Sugerimos, em primeiro lugar, nos concentrar na preparação de uma reunião bilateral com Trump e acreditamos que o principal é que seja bem-sucedida e produtiva", disse Ushakov, citando que o encontro entre Putin e Witkoff foi profissional e construtivo.

O assessor do governo russo também afirmou que, nas conversas entre ambos, "foi observado que as relações entre russos e americanos podem ser construídas por meio de um cenário completamente diferente e mutuamente benéfico, bastante diferente de como se desenvolveram nos últimos anos".

Sanções a parceiros da Rússia

Trump ameaçou impor novas sanções à Rússia e a países que compram seus produtos.

Nesta quarta-feira, o presidente americano anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos, o que deve entrar em vigor em 28 de agosto, citando as contínuas importações de petróleo russo por Nova Délhi. Isso elevaria as taxas para um total de 50% para a Índia.

Além disso, Trump disse que pode anunciar tarifas semelhantes sobre produtos da China, outro grande comprador de petróleo russo.

Nesta quinta-feira, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, se reuniu com o conselheiro de segurança nacional indiano, Ajit Doval, e disse que Moscou está comprometida com um "fortalecimento abrangente da parceria estratégica conjunta" entre os dois países.

Putin deve visitar a Índia no final do mês de agosto, segundo informações divulgadas pela Interfax, baseando-se em declarações de Doval.

gb (Reuters, dpa)