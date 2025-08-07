Topo

Notícias

Trump diz estar pronto para encontrar Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro

07/08/2025 17h39

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (7) que se reuniria com Vladimir Putin mesmo que o líder russo não se encontrasse antes com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Questionado por repórteres no Salão Oval sobre se Putin precisaria se reunir com Zelensky antes, Trump respondeu: "Não, ele não precisa, não."

"Eles gostariam de se encontrar comigo, e farei tudo o que puder para parar as mortes", acrescentou.

des/acb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Picape se parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente no Paraná

Juíza suspende temporariamente construção do centro de detenção "Alcatraz dos Jacarés"

Desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% no último ano

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Trump diz estar pronto para se encontrar com Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro

Praia de SC terá 4ª engorda de areia em menos de 30 anos; saiba onde é

Correção: Sóstenes diz que não houve 'chantagem' por desobstrução e se desculpa com Motta

Hacker irá depôr como testemunha em processo de cassação de Zambelli

Andav: distribuidoras associadas faturaram R$ 167 bilhões em 2024

Trump diz estar pronto para encontrar Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro

Líder do PL diz que não houve 'chantagem' por desobstrução e se desculpa a Motta