Trump tenta mudar mapa do Texas para garantir mais cadeiras no Congresso

O presidente dos EUA, Donald Trump, quer redesenhar os distritos eleitorais no Texas na tentativa de obter mais assentos para o Partido Republicano no Congresso.

O que aconteceu

A pedido de Trump, republicanos do Texas propuseram novo mapeamento dos distritos no estado. Eles pretendiam votar as mudanças em uma sessão extraordinária convocada pelo governador Greg Abbott, na última segunda-feira.

Objetivo é conquistar cinco cadeiras na Câmara. Os republicanos têm hoje 25 das 38 cadeiras do estado. Outras 12 pertencem aos democratas e uma está vaga desde a morte de um deputado.

4.ago.2025 - Votação suspensa na Câmara do Texas por falta de quórum Imagem: Nuri Vallbona/Reuters

Em resposta, dezenas de deputados democratas deixaram o Texas. Com a debandada, não houve quórum suficiente para votar o novo mapa. Pelo menos dois terços dos 150 membros da casa legislativa estadual precisam estar presentes para que a votação seja realizada.

Abbot ordenou retorno imediato dos legisladores, com ameaça de prisão e multa. Na terça-feira, o procurador-geral republicano, Ken Paxton, disse que recorreria a ordens judiciais caso os políticos não retornassem até o fim da semana e afirmou que eles perderiam os seus assentos.

Trump indicou que acionaria o FBI. O presidente disse a jornalistas que "talvez precise" ordenar que a polícia federal dos EUA force os democratas a voltarem para o Texas.

Remapeamento do Texas pode gerar reação em cadeia

Movimentações para redefinir distritos já são vistas em outros estados. Na Califórnia, o governador Gavin Newsom pediu que os democratas ajam para aumentar vantagem. Hoje, o partido detém 43 das 52 cadeiras.

O que quer que eles [republicanos] estejam fazendo será neutralizado aqui no estado da Califórnia, e eles pagarão esse preço.

Governador da Califórnia, Gavin Newsom

Outros governadores também prometeram reagir. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, foi uma delas. Para cumprir a promessa, no entanto, seria preciso alterar a Constituição estadual que estabelece que o redistritamento é feito por uma comissão independente. Segundo o New York Times, isso poderia inviabilizar a mudança a tempo.

Estou cansada de travar essa luta com as mãos atadas. Com todo o respeito aos grupos de boa governança, a política é um processo político.

Governadora de Nova York, Kathy Hochul

Republicanos, por sua vez, já cogitam agir em outras localidades. O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que seu estado pode realizar um processo semelhante. Já o vice-presidente JD Vance estaria considerando ir para Indiana para pressionar pelo redesenho do mapa, segundo a BBC. Ohio, Missouri, Kansas, Kentucky e New Hampshire também têm maioria republicana e podem recorrer a esse recurso.

Distribuição de vagas é complexa e interferência política é habitual

Distritos eleitorais normalmente são revistos a cada dez anos. Eles são organizados com base no censo populacional, para refletir as mudanças demográficas. A última revisão foi em 2021.

Leis estaduais definem como mapeamento é feito. Em alguns locais, a definição fica a cargo de comissões independentes (como é o caso de Nova York), enquanto em outros, quem está no poder fica responsável por traçar as novas divisões.

Manipulação de distritos para beneficiar partido é chamada de "gerrymandering". A prática, que já ocorreu diversas vezes nos EUA, busca desfazer redutos de um partido e integrar os seus eleitores em distritos em que o rival tem maioria.

"Gerrymandering" não é ilegal. Apesar de provocar distorções, a medida foi interpretada como constitucional em 2019 pela Suprema Corte dos EUA.

Perda da maioria na Câmara mudaria o jogo para Trump

Nos EUA, são eleitos deputados que recebem mais votos em seus distritos. O processo eleitoral é diferente do Brasil, em que os votos são por estado.

Próximo pleito será em novembro de 2026. Nas eleições de meio de mandato, os norte-americanos redefinem a configuração da Casa legislativa, composta por 435 deputados eleitos, com mandatos de dois anos.

Hoje, a Câmara tem 219 republicanos e 212 democratas. Quatro vagas serão provavelmente preenchidas por três democratas e um republicano em eleições extraordinárias agendadas para este ano.

Cenário apertado faz com que cada assento importe. Se os democratas conquistarem maioria na Câmara, eles poderão barrar os projetos legislativos de Trump, abrir investigações contra ele, votar pedidos de impeachment e levar o governo a paralisações por discórdias no orçamento, por exemplo.